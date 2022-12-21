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мир

Илан Маск покинет пост главы Twitter, когда найдет преемника

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 Euronews
Илан Маск
Илан Маск   -   Авторское право  AP

Американский предприниматель Илон Маск заявил что уйдет с поста главы компании Twitter, но не сразу. 

"Я покину пост генерального директора, как только найду безрассудного человека, который согласится взяться за эту работу", - сообщил бизнесмен в своей социальной сети.

Маск добавил, что после ухода с нынешней должности возглавит отделы компании по программному обеспечению и обслуживанию серверов.

18 декабря Маск на своей странице в Twitter" организовал голосование.Миллиардер предложил пользователям ответить на вопрос, стоит ли ему остаться на посту главы Twitter, и пообещал поступить так, как проголосует большинство.

В результате 57,5% участников голосования высказались за уход бизнесмена с поста, 42,5% - против. Сколько времени уйдет у Маска на поиски нового управленца неизвестно.