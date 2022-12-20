ISW: "Участие Беларуси маловероятно"

Президент Беларуси Александр Лукашенко вероятно уклонился от попыток Владимира Путина заставить его пойти на дальнейшие уступки по белорусско-российской интеграции — к такому выводу пришел Институт изучения войны по итогам состоявшейся 19 декабря встречи в Минске.

Путин, говоря о Беларуси, Путин, в частности, заявил, что "Россия не заинтересована в поглощении кого-либо".

Некоторая часть российских сил базируется в Беларуси и использовала ее территорию в первоначальном вторжении в Украину в феврале. У России также есть базирующиеся в Беларуси ударная авиация.

В аналитическом центре добавляют, что Путин и Лукашенко воздержались от публичного осуждения российского вторжения в Украину, но оба лидера отметили что Беларусь по прежнему сталкивается с западной угрозой.

Институт изучения войны ранее выступил с оценкой, что Лукашенко использует риторику о защите белорусских границ от Запада и НАТО в попытке избежать участия в российском вторжении в Украину.

Аналитически центр и дальше полагает, что участие Беларуси в полномасштабной войне России против Украины остается маловероятным.

Президент России также заявил об очень тяжелой ситуации в четырех областях востока Украины — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской, которые Москва в сентября незаконно объявила аннексированными.

Украинские силы продолжили наносить удары по сосредоточениям российских войск в тыловых районах районах Запорожской области, в то время как российские продолжают укреплять и устанавливать оборону.

По сообщениям официальных лиц Украины, российские силы отводят некоторые элементы из районов вдоль восточного берега реки Днепр.

Но официальные источники также вновь предупреждают, что российские силы могут проводить информационную операцию, чтобы заманить украинские силу в ловушку посредством ложных заявлении об отходе.