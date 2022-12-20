Зеленский и Путин раздали награды

Владимир Зеленский побывал в Бахмуте Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои за город, и вручил награды украинским военным. Накануне президент Украины заявил, что Бахмут – самая горячая точка на всей линии фронта.

В то время как армия пытается удерживать свои позиции, большинство местных жителей вынуждены были эвакуироваться.

"Когда ложишься спать - молишься, когда встаешь - тоже молишься. Каждый вечер и каждое утро говоришь: "Спасибо, что живы остались, и чтобы дальше были живы!" Мы уже потеряли счет дням. Что сегодня? Суббота, воскресенье?", - говорит жительница Бахмута Лариса.

Вдали от линии фронта в Кремле российский президент также раздавал награды. В обращении, посвященном Дню работника органов безопасности, Владимир Путин признал "чрезвычайные" трудности, с которыми сталкиваются участники военной операции в Украине, а также похвалил их за примеры храбрости и самопожертвования.

Владимир Путин, президент России: "Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная".

Среди тех, кто получил медали, были назначенные Россией руководители четырех оккупированных областей Украины. Ни один из этих регионов, где продолжаются боевые действия, не находится под полным контролем Москвы.