Румыны ездят в Украину на шопинг

Сотни румын ежедневно пересекают границу с Украиной, чтобы сделать покупки к праздникам. Низкие цены в охваченной войной стране выглядят привлекательно для тех, кто стремится сэкономить. Люди преодолевают десятки километров в надежде купить дешевле топливо, продукты питания или корм для животных и возвращаются домой с полными багажниками.

"Мы взяли немного газировки, несколько автозапчастей на замену. Цена не сильно отличается, но мы не можем найти их здесь. Больше ничего нет. У них нет электричества, полная нищета", - говорит этот мужчина.

Некоторые румыны ездят в Украину еженедельно, несмотря на потенциальную опасность.

"Я заправила полный бак дизельного топлива, купила продукты для дома - ничего особенного.

-А что именно вы купили?

-Несколько зажигалок, пару пакетов отрубей, одежду, еду", - рассказывает эта женщина.

Кармен Чокан, Euronews: "Соблазнившись низкими ценами, румыны из северо-восточной части страны едут за покупками в Украину, несмотря на войну. На Рождество они покупают продукты, сладости, топливо, а некоторые даже подарки. Пограничные пункты сейчас заполнены больше, чем обычно. Румынам приходится ждать несколько часов в очереди, чтобы вернуться в свою страну".