Возвратившуюся из Катара сборную Франции встретили бурными овациями

Порядка 50 тысяч французских болельщиков приветствовали в Париже национальную сборную по футболу, вернувшуюся из Катара. Фанаты, собравшиеся на площади Согласия, встретили команду, ставшую вице-чемпионом мира, бурными овациями и гимном "Марсельеза".

"Спасибо, Мбаппе!", "Вы лучшие!", "Мы с вами!" - скандировали болельщики. Прибытия своих героев, невзирая на промозглую декабрьскую погоду, люди ждали в течение нескольких часов.

Говорят болельщики:

"Пусть они и проиграли в финале, но выступили они потрясающе. Мы здесь, чтобы поддержать сборную, несмотря на поражение".

"Я рада поблагодарить их за то, что они сделали, и продемонстрировать им свою поддержку. Это объединяет французов. Приятно видеть, что люди пришли сюда сегодня вечером".

С балкона знаменитого отеля "Крийон" тренер сборной Дидье Дешам и его подопечные поблагодарили болельщиков за поддержку.

По случаю возвращения игроков, пусть на этот раз и не триумфального, Эйфелева башня светилась огнями, несмотря на режим экономии.