Брюссель и Amazon заключили перемирие

Европейская комиссия и компания Amazon урегулировали спор, связанный с предполагаемой монополистической практикой гиганта онлайн-торговли. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Маргрет Вестагер, комиссар ЕС по вопросам конкуренции: "Сегодня Еврокомиссия приняла обязательства, предложенные Amazon. Эти обязательства учитывают наши предварительные опасения по поводу практики Amazon и ее рынка электронной торговли".

Посредством этого соглашения Amazon обязался не использовать непубличные данные независимых продавцов и обеспечить справедливый доступ к корзине покупок и своему предложению Prime. Эти обязательства, утверждает Брюссель, имеют юридическую силу.