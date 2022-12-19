Киев атакован дронами, в районе Бахмута не прекращаются бои

Украинские военные запасаются припасами и доставляют их на фронт на любых доступных транспортных средствах.

На фоне замедления боевых действий с началом зимы, российские силы продолжают наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Ожесточенные бои по-прежнему идут в районе Бахмута. ВСУ держат оборону города, в котором почти не осталось местных жителей.

Иван, командир подразделения ВСУ: "Мы понимаем, что Бахмут нужен Владимиру Путину как подарок к Новому году, именно поэтому они сейчас здесь организовали это кровавое месиво. Уже сотни их людей вокруг наших позиций, а мы зашли сюда три недели назад, уже сотни орков лежат уничтоженных.

Запланированная на понедельник встреча Путина и Лукашенко свидетельствует о подготовке Москвой каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы - но эти действия вряд ли будут успешными, считают в Институте изучения войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении говорил о защите границы как с Россией, так и с Беларусью. Он отметил, что Путину не поможет даже втягивание Беларуси в войну с Украиной. "Готовимся ко всем возможным оборонительным сценариям", — сказал Зеленский.

В понедельник утром в Киеве снова звучали сигналы воздушной тревоги. Российские силы, как сообщается, атаковали город дронами.

Во время отключений электричество из-за российских обстрелов, киевляне приходят в центры помощи - так называемые "точки непобедимости". Здесь людей обеспечивают мобильной связью и интернетом.