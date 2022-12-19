Иудеи отмечают Хануку

Иудеи по всему миру отмечают Хануку. Праздник огней длится восемь дней и символизирует победу добра над злом и света над тьмой. Десятки людей собрались в центре Киева, чтобы зажечь свечу на гигантской меноре в первый день Хануки. В церемонии приняли участие мэр Киева Виталий Кличко и послы Израиля, США, Японии, Польши, Канады, Франции и других стран.

Виталий Кличко, мэр Киева: "Только позавчера в очередной раз агрессор пытался оставить нас без воды, без тепла и без света. А сегодня мы зажигаем одну из крупнейших менор в Европе".

Владимир: "Мы знаем, Бог являет чудеса как в прошлом, так и в настоящем. Я верю, что Бог явит чудо в Украине".

Традиционный ханукальный светильник зажгли в Берлине у Бранденбургских ворот. Обращаясь к собравшимся, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер так же упомянул о войне в Украине.

Кристиан Линднер, министр финансов Германии: "В эти темные часы мы также видим прекрасный свет. Путин не достигнет своих военных целей в Украине. Он создал в нас, в наших обществах новую прочность. И он сблизил либеральные демократии по всему миру".

По словам главы Центрального совета евреев в Германии Йозефа Шустера, особенность таких праздников как Ханука - знак надежды, что важно в такие времена, какие мы переживаем сейчас.