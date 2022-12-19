Генсек ООН Антониу Гутерриш надеется на мир в 2023 году

По мнению генсека ООН Антониу Гутерриша военная конфронтация в Украине продолжится и в ближайшем будущем нет возможности для результативных мирных переговоров между Киевом и Москвой. Вместе с тем он выразил надежду, что война прекратится к концу будущего года.

"Я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине. Последствия для народа Украины, для российского общества и экономики РФ, последствия для глобальной экономики, особенно для развивающихся стран, высокие цены на продовольствие и энергоресурсы, и все другие трудности, связанные с высокими ценами, рост задолженности, нехватка фискального пространства и драматичная ситуация, с которой сталкиваются развивающиеся страны из-за растущего неравенства — все это причины для нас, чтобы сделать все возможное для разработки мирного решения до конца 2023 года", — отметил Антониу Гутерриш.

Украинская сторона заявляет, что Россия должна полностью вывести войска и любые переговоры, не учитывающие международно признанные границы, неприемлемы.