COP15: историческое соглашение

В понедельник на конференции ООН по биоразнообразию участники переговоров достигли исторического соглашения, которое станет самым значительным усилием по защите континентов и океанов, а также обеспечит критически важное финансирование для сохранения биоразнообразия в развивающихся странах.

Соглашение, определяющее срочные меры по предотвращению стремительной утраты многих видов флоры и фауны, было достигнуто за день до завершения конференции, или COP15, в Монреале.

Наиболее важной частью соглашения является обязательство защитить 30% земель и вод, считающихся важными для биоразнообразия, к 2030 году. В настоящее время под охраной находится 17% наземных и 10% морских территорий.

По данным последнего доклада Всемирного фонда дикой природы, с 1970-го года популяции диких животных сократились в среднем на 69%. В организации отмечают, что такой высокий темп — результат деятельности человека.

"В мире еще никогда не было цели по сохранению природы такого масштаба", - сказал журналистам Брайан О'Доннелл, директор природоохранной группы Campaign for Nature.