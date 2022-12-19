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Спорт

Бензема не вернётся в сборную Франции

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 Андрей Позняков
Карим Бензема
Карим Бензема   -   Авторское право  Christophe Ena/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Обладатель «Золотого мяча» этого года Карим Бензема объявил о завершении своей карьеры в сборной Франции и уходе из международного футбола. «Я старался и допускал ошибки, которые привели меня к сегодняшнему положению и я горжусь этим», – говорится в твиттере футболиста.

Бензема пропустил чемпионат мира в Катаре из-за травмы, в прошлом году он помог сборной выиграть Лигу наций. До этого пять лет нападающий не мог играть за национальную команду из-за обвинений в шантаже интимным видео.