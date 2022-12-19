Итоги 2022 года: Начало войны в Украине

Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале боевых действий на территории Украины. Вскоре первые взрывы раздались в украинской столице Киеве и других частях страны.

С начала войны погибли тысячи людей, миллионы стали беженцами, некоторые города Украины почти полностью были разрушены.

Перед этим неделями шли дипломатические переговоры. В Москву приезжали лидеры Франции и Германии. Западные санкции не остановили российского президента. Кремль сделал попытку провести "блицкриг": планировалось взять Киев и свергнуть украинское правительство.

Однако украинской армии удалось отразить нападение.

Президент Владимир Зеленский отказался от предложения США эвакуироваться, заявив: "Нам нужно оружие, а не транспорт".

На востоке Украины, второй по величине город страны Харьков обстреливался днем и ночью. Как и во многих других регионах люди были вынуждены укрываться в подвалах и на станциях метро.

Оказавшимся в зоне боевых действий мирным жителям пришлось оставить свои дома.

По оценкам ООН, к маю почти восемь миллионов украинцев были признаны внутренними переселенцами. Более семи миллионов человек покинули Украину, спасаясь от войны. Большинство беженцев приняла Польша.

Российская армия вторглась в Украину с нескольких направлений. ВСУ остановили наступление. В конце марта Россия отвела войска от Киева и с севера страны, перебросив их на юг и восток Украины. В Кремле объявили, что намерены сосредоточиться на захвате всей территории Донбасса.