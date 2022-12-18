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мир

Уганда справляется с эпидемией Эболы

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 Euronews
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Архив   -   Авторское право  AP

Власти Уганды отменили карантин, действовавший в течение двух месяцев в районах в Мубенде и Кассанда, где свирепствовала Эбола. Вице-президент Джессика Алупо объявила об отмене комендантского часа и ограничений на передвижение. Однако политик подчеркнула, что власти готовы немедленно отреагировать, если будут обнаружены новые заболевшие.

С 20 сентября в Уганде было зарегистрировано 142 случая заболевания, вызванного вирусом Эбола. Эпидемия унесла жизни по меньшей мере 56 человек. В последний раз Уганда переживала эпидемию Эболы 2019 году. 

С 2000 года ВОЗ сообщила о 32 вспышках лихорадки на континенте. Самая жестокая случилась в Западной Африке. Здесь с 2014 по 2016 год вирусом Эбола заразились свыше 28 тысяч человек. Более 11 тысяч погибли.

Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Вирус Эбола передается от диких животных и распространяется затем среди людей. Первыми симптомами болезни являются лихорадка, мышечные спазмы, головная боль и боль в горле. За этим следуют нарушения функций почек и печени, а в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения.