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Украина

Украина: президент Зеленский просит помочь с ПВО

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 Euronews
Княжичи Киевской области Украины после российского обстрела
Княжичи Киевской области Украины после российского обстрела   -   Авторское право  Libkos/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

По данным украинских властей, по меньшей мере один человек погиб и двое получили ранения в субботу в результате российского обстрела Степановки в южной части Херсонской области. На видео, предоставленном пресс-секретарем президента Украины Кириллом Тимошенко, видны интерьеры церкви и школы, предположительно поврежденные в результате обстрела. Тимошенко сообщил, что были также поражены штаб гуманитарной помощи и больница.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнёров помочь в создании надёжного щита ПВО для защиты от российских ударов, а обращаясь к согражданам сказал:

"_Дорогие украинцы! Желаю вам здоровья! Главное сегодня - это энергия. За сутки удалось восстановить электроснабжение почти 6 миллионов украинцев. Ремонтные работы продолжаются и продолжаются без остановки со вчерашнего дня". _

От российского обстрела в селе Княжичи Киевской области повреждены как минимум 3 дома.

Из Киева сообщают, что за минувшие сутки ВСУ отбили российские атаки в районах более 15 населённых пунктов Луганской и Донецкой областей. За то же время противник нанёс 5 ракетных ударов, а также совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.