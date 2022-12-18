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мир

Иракские специалисты спасают древние рукописи

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 Euronews
кадр из репортажа
кадр из репортажа   -   Авторское право  AFP TV

Иракские специалисты выполняют тонкую реставрационную работу в рамках проекта по сохранению и оцифровке 47 тысяч ценных манускриптов. Среди них рукописи на арабском, персидском, турецком, иврите и курдском языках.

Некоторым текстам, с которыми имеют дело эксперты более тысячи лет. В стране, которая несет на себе шрамы многочисленных конфликтов, этой коллекции, спрятанной в пригороде Багдада, удалось уцелеть. Сейчас коллекция находится в Национальном музее. Она включает включает книги, пергаментные свитки и доски для каллиграфии. Некоторые рукописи относятся к ранней эпохе Аббасидов.