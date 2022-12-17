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мир

Space X запустила ракету-носитель со спутниками

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 Кнарик Хачатрян
Запуск раекты-носителя Falkon в штате Флорида
Запуск раекты-носителя Falkon в штате Флорида   -   Авторское право  frame

Американская Компания SpaceX произвела запуск на околоземную орбиту ракеты-носителя Falcon 9 с двумя спутниками связи по заказу люксембургского оператора SES. Старт с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся около 6 часов вечера по местному времени. 

Развертывание спутников ожидалось примерно через 2 часа после старта. Первая ступень ракеты-носителя ранее использовалась в семи запусках. Сотрудники SpaceX намерены вновь вернуть этот элемент на Землю. После старта ступень в автоматическом режиме плавно опустилась на плавучую платформу в Атлантическом океане.