Российские обстрелы Украины

Массированный ракетный удар по Украине в пятницу сорвал "переброску оружия и боеприпасов иностранного производства", заявили в минобороны России. В Москве утверждают, что "все назначенные объекты поражены". В то же время в Киеве это опровергают, заявляя, что сбили 60 из 76 ракет. По данным украинских властей, целями российских ударов вновь стали объекты энергетической инфраструктуры.

На этом фоне в России заявили, что на боевое дежурство поставлен новый полк гиперзвуковых стратегических ракет "Авангард".

В пятницу российский президент Владимир Путин, как сообщается, обсуждал "среднесрочные перспективы" с высшим военным руководством — в том числе министром обороны Сергеем Шойгу, начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующим Объединённой группировкой Сергеем Суровикиным.

В Кривом Роге между тем продолжаются работы на развалинах жилого дома, в который в пятницу попала российская ракета. Жертвами этого удара стали, по последним данным, четыре человека, в том числе ребёнок.