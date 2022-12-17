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Украина

Украина под российским обстрелом

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 Euronews
Люди в метро, которое служит бомбоубежищем во время ракетного обстрела Киева / Украина, 16 декабря 2022 года.
Люди в метро, которое служит бомбоубежищем во время ракетного обстрела Киева / Украина, 16 декабря 2022 года.   -   Авторское право  Efrem Lukatsky/AP

Россия не прекращает ракетные обстрелы инфраструктуры Украины, чтобы подорвать боевой дух армии страны. Электричество и вода во многих городах, в том числе в Харькове и столице Киеве отключены.

Украинские власти сообщают, что в ходе последней атаки с российской стороны были выпущены 76 ракет, но при этом утверждают, что большая их часть была уничтожена, и они не достигли цели благодаря успешно сработавшей системе ПВО.

"Сегодняшний результат — 60 сбитых ракет.  Отличились все авиационные команды — «Центр», «Юг», «Восток» и «Запад». А истребители 96-й зенитно-ракетной бригады, которые прикрывают Киевскую область, особенно эффективно. В небе центральных районов страны и под Киевом уничтожено более 40 ракет террористов", - заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский

Одна из таких ракет попала в жилой дом в Кривом Роге, в результате чего 3 человека погибли и более 10 получили ранения, в том числе несколько детей.