Сборная Хорватии завоевала бронзу чемпионата мира по футболу в Катаре, обыграв команду МароккоКомментарии
Михаил Саленков & Euronews
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Футболисты сборной Хорватии получат бронзовые награды чемпионата мира по футболу в Катаре после победы над командой Марокко в матче за третье место со счетом 2:1.
У хорватов голы забили защитник Йошко Гвардиол, он открыл счет уже на третьей минуте игры, и нападающий Мислав Оршич. У сборной Марокко отличился точным ударом защитник Ашраф Дари. Все мячи были забиты в первом тайме.
В воскресенье, 18 декабря в Катаре состоится финальный матч чемпионата, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.