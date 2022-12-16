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мир

Ушел из жизни известный футболист и тренер Синиша Михайлович

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 Михаил Саленков
Синиша Михайлович в роли тренера
Синиша Михайлович в роли тренера   -   Авторское право  FILIPPO MONTEFORTE/AFP

Известный сербский футболист и тренер Синиша Михайлович скончался в пятницу от лейкемии. Ему было 53 года.

В составе белградской "Црвены Звезды" Михайлович выиграл Кубок европейских чемпионов в 1991 году. Потом выступал за итальянские команды Серии А "Рому", "Сампдорию", "Лацио" и "Интер". Дважды становился чемпионом Италии.

Михайлович играл на позициях защитника и полузащитника, был знаменит сильным и точным ударом со штрафных. 

Его рекорд в Серии А - 28 забитых мячей за сезон со штрафных ударов - до сих пор не побит.

После завершения карьеры игрока Синиша Михайлович тренировал клубы высшей лиги Италии и сборную Сербии (2012-13). В сентябре этого года он покинул неудачно начавшую сезон "Болонью", которую тренировал последние три с половиной года.

О его болезни стало известно в 2019-м. С тех пор Михайлович перенес несколько курсов химиотерапии и пересадку костного мозга.

Два года назад он опубликовал в соавторстве с итальянским журналистом Андреа ди Каро автобиографическую книгу под названием "Матч жизни".