Киев заявил, что Россия в пятницу нанесла новый ракетный удар по Украине. По всей стране были введены в действие системы ПВО. В регионах объявлена воздушная тревога.

В небе над Украиной было замечено до 60 российских ракет, заявил Виталий Ким, губернатор южной Николаевской области.

«Часть из них уже над севером Украины», — написал он в Telegram.

В самом Николаеве и Николаевской области начались аварийные отключения электроэнергии. Появились сообщения об отключении света в Киеве, Полтаве. Мэр столицы Виталий Кличко также заявил о перебоях с водоснабжением в городе.

Журналисты Reuters слышали взрывы в Киеве. Было не сразу ясно, вызваны ли они российскими ракетами, преодолевшими средства ПВО. Кличко написал о взрывах в Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах.

Взрывы были слышны в Харькове и Одессе. По словам местных властей, пострадала важная инфраструктура.

Метро в Киеве и Харькове полностью остановлено, станции используются как укрытия.

Губернатор северной Сумской области заявил, что в его районе из-за ракетных ударов были перебои с подачей электроэнергии.

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