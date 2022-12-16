Большие энергетические и водные ресурсы, а также оптимальная погодой для ведения сельского хозяйства дают Анголе преимущества для развитие бизнеса. В этом выпуске программы Business Angola мы рассмотрим перспективные большие и малые компании, которые используют как традиционные, так и возобновляемые источники энергии. Мы вновь окунёмся в мир инновационного сельского хозяйства и вспомним о новом вида туризма для ангольских соотечественников.

Энергетика

Ангола – один из крупных игроков на мировом рынке энергетики. Львиная доля её экспорта приходится на нефть и газ. Программы поддержки бизнеса помогли привлечь инвестиции от таких гигантов, как TotalEnergies и ExxonMobil.

«Это одна из наших крупнейших дочерних компаний: здесь у нас шесть подразделений, шесть нефтяных платформ, шесть крупных судов, которые ведут добычу в море на глубине от 1,5 до 2 тыс. м.», – рассказывает гендиректор TotalEnergies Angola Оливье Жуни.

Как прогнозирует Международное агентство по энергетике, это сотрудничество поможет Анголе стать крупнейшим производителем нефти в Южной Африке.

Кроме того, свою роль должен сыграть «зеленый переход» в энергетике, который Ангола реализует для диверсификации экономики. По словам главы компании Somoil Эдсона душ Сантуша, это один из наиболее удачных регионов для проектов с использованием возобновляемых источников энергии. Прежде всего речь идёт о солнечной энергии: в Анголе один из лучших показателей инсоляции. Кроме того, благодаря большому количеству рек в этой стране хорошо развивается гидроэнергетика.

Сельское хозяйство

Реки способствуют и развитию сельского хозяйства и туризма Анголы. Мы посетили винодельню Vale do Bero в долине реки Беру в богатой сельскохозяйственной провинции Намибе. Она производит около 80 000 бутылок в год.

Успех предприятия связан не только с обилием воды. Благоприятный климат позволяет собирать за год два урожая, – рассказывает владелец фермы Паулу Муриаш:

«Это преимущество, очень большое преимущество по сравнению со многими странами, где собирают только один урожай в год».

Климат и водные ресурсы Анголы позволяют фермерам отказываться от пестицидов и удобрений, делая упор на систему «естественного земледелия».

В прошлом Ангола была мировым производителем кофе. Сейчас отрасль возрождается, например, в Фазенде Висолела. Об успехах компании рассказал её руководитель Гильерме Диниц:

«Проект Vissolela занимает 1000 га, все они используются для выращивания специальных сортов кофе. Таким образом, под каждый сорт кофе Арабика отведены по 100 га, 80% этого кофе пойдёт на экспорт».

Туризм

Ангола выходит на международный уровень также для развития так называемого «диаспорального туризма». Речь идёт о программах для потомков ангольцев, которых португальские колонизаторы продавали в рабство по всему миру.

Центральным пунктом таких турпоездок стала долина реки Кванза. Этот маршрут начинается у впечатляющего водопада Каландула в восточной Анголе и проходит до Атлантического побережья.

«Когда я слышу, как волны набегают на берег в тишине дня, я думаю о голосах, которые проносились над водой, о криках ужаса, утрате веры, порабощении», – признаётся Винсент Такер, глава общества имени Уильяма Такера. Эта семья из Вирджинии занимается организацией диаспорального туризма. Их предки Энтони и Изабель были в числе примерно 6 миллионов ангольцев, захваченных и проданных в рабство.

Американский джазовый барабанщик Грегори Хатчинсон приезжал сюда несколько раз с концертов и чтобы отдать дань памяти. Он бывал и в Музее рабства в Луанде:

«Для меня было очень важно побывать здесь, узнать обо всём этом. Это пробуждает вас, показывает, сколь многому ещё можно научиться. Для меня это начало пути».

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