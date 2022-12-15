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Украина

Херсон снова подвергся интенсивным российским авиаударам

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 Euronews
Разрушения в ходе обстрела Донецка украинскими силами, как утверждают назначенные Москвой власти, 15 декабря 2022 г.
Разрушения в ходе обстрела Донецка украинскими силами, как утверждают назначенные Москвой власти, 15 декабря 2022 г.   -   Авторское право  Alexei Alexandrov/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Херсон, отбитый в середине ноября украинской армией, в четверг подвергся интенсивным российским авиаударам, в результате которых погибли два человека и произошло повсеместное отключение электричества.

Один из ударов был нанесён по центру города, в 100 метрах от здания областной администрации,  сообщил в Telegram замглавы аппарата президента. В свою очередь гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун уточнила, что здание "использовалось местными властями, волонтерскими группами и гуманитарными организациями для распределения помощи жителям Херсона" и что в результате обстрела погибла женщина, которая работала водителем скорой помощи в украинском Красном Кресте.

В Киеве представитель Вооруженных сил Украины продемонстрировал журналистам дроны, которые использует Россия. Практически все компоненты, обеспечивающие фото- и видеосъемку, управление аппаратом в воздухе, передачу данных, GPS-навигацию - "иностранного производства", пояснил Александр Заруба. Он добавил, что каждый день украинские силы сбивают их. Так, в среду под Киевом были сбиты 13 беспилотников.

Назначенные Россией власти Донецка продемонстрировали последствия "украинского обстрела" города, в результате которого, по их словам, один человек погиб и девять получили ранения.

Администрация президента Украины обнародовала видеозапись 64 украинских солдат и одного гражданина США, которые были освобождены недавно в ходе обмена пленными с Россией.