Перу: генпрокурор требует полтора года предварительного заключения для экс-президента

Перуанская прокуратура потребовала 18 месяцев предварительного заключения для Педро Кастильо, отстраненного с должности президента республики. Ранее Верховный суд отклонил ходатайство об освобождении Кастильо из-под стражи.

Сообщается, в отношении Кастильо будет проведено расследование на предмет злоупотребления властными полномочиями нарушения общественного порядка.

Адвокаты Кастильо обнародовали заявление экс-президента у ворот тюрьмы, где он находится в заключении. Здесь собрались сторонники Кастильо.

Рональд Атенсио, адвокат Педро Кастильо: "Учитывая серьезные акты расправы над моим народом, я призываю национальную полицию и вооруженные силы сложить оружие, чтобы остановить бойню и прекратить нарушение демократического порядка", - говорится в послании Кастильо.

С момента смещения Кастильо 7 декабря, в стране не прекращаются протесты против нового президента Дины Болуарте. Демонстранты требуют проведения досрочных выборов, штурмуют полицейские участки и блокируют дороги. Сама Болуарте призвала перуанцев к спокойствию.

Власти заявили, что будет объявлен режим ЧП на национальной сети дорог. Так же сообщается, что вооруженным силам дано указание взять под защиту стратегические объекты.