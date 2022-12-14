В мире задержано рекордное число журналистов - "Репортеры без границ"

Война, насилие, цензура. 2022 год стал катастрофическим для свободного доступа к информации. Согласно ежегодному отчету организации "Репортеры без границ", по состоянию на 1 декабря в мире было похищено 65 журналистов, 49 пропали без вести, 57 были убиты, 533 репортера задержаны за свою профессиональную деятельность.

Серьезная в этом плане ситуация в Азии: Китай, Мьянма и Иран возглавляют список стран с наибольшим количеством заключенных журналистов. Европейская страна Беларусь занимает пятое место.

Женщины составляют почти 15% от общего числа заключенных журналистов, отмечается в отчете. Особенно показательна ситуация в Беларуси.

Кристоф Делуар, генсекретарь НПО "Репортеры без границ": "Эта страна, что является исключением на всей планете, где женщин в заключении больше, чем мужчин. Есть много молодых журналисток. Многих из них я встречал на границе с Литвой. Порой это женщины в возрасте 20-30 лет, журналистки, занимающиеся проведением расследований, очень хорошо подготовленные профессионально, которые были задержаны режимом Александра Лукашенко".

Что касается самых опасных мест для занятий этой профессией. Почти половина из 57 журналистов, убитых по состоянию на 1 декабря, работали в Латинской Америке.

Мексика четвертый год подряд остается самой опасной страной для журналистов, в 2022 году там погибли 11 сотрудников СМИ. За ней следуют Украина, находящаяся в состоянии войны, и Гаити. Замыкаю эту шестерку стран Сирия и Йемен.

К давлению организованной преступности и авторитарных режимов добавляется нестабильность в сфере занятости, что побуждает "хищников, пожирающих свободу прессы" бродить" среди независимых журналистов".