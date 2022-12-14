Иран исключен из Комиссии ООН по положению женщин

Экономический и социальный совет ООН проголосовал за исключение Ирана из Комиссии по положению женщин до 2026 года.

"За" высказались 29 стран, 16 воздержались, против выступили Боливия, Зимбабве, Казахстан, Китай, Нигерия, Никарагуа, Оман и Россия.

Голосование было проведено по инициативе США. Это предложение подверг резкой критике Иран, назвав его незаконным и беспрецедентным.

ООН обвиняет Тегеран в нарушении прав женщин, в том числе права на свободу выражения мнений и жестоком подавлении антиправительственных протестов.

Они начались в середине сентября после смерти Махсы Амини, арестованной за неправильное ношение хиджаба. Вскоре акции распространились по всей стране .

По данным нескольких НПО, в результате подавления протестных акций погибли более 400 человек, порядка 2000 были арестованы.11 человек иранские власти приговорили к смертной казни.