Сборные Франции и Марокко будут бороться за выход в финал

В среду 14 декабря определится второй финалист чемпионата мира по футболу в Катаре. На поле выйдут сборные Франции и Марокко. Игра состоится на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре, вмещающем порядка 60 тысяч зрителей.

Корреспондент Сэм Эшу, Euronews:

"Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам признал, что его подопечным немного повезло в матче с Англией. Впрочем, наставник "трехцветных" также сказал, что команда знала, как делать все правильно. И, похоже, это действительно, так. Нападающий Килиан Мбаппе, благодаря своей прекрасной форме, забил уже 5 голов в этом турнире. Сияют Оливье Жиру, Антуан Гризманн, и Усман Дембеле.

Для Марокко турнир в Катаре уже оказался потрясающим. Сборная Марокко стала первой арабской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира, а также первой африканской сборной, прошедшей в полуфинал мундиаля.

В команде марокканцев на поле не выйдет Валид Шедирра, получивший в матче с Португалией две желтые карточки. Что касается физического состояния игроков, то они так выкладывались на протяжении всего турнира, что можно только гадать, в какой форме будут некоторые из них в предстоящей игре с Францией.

"Выиграют, или проиграют марокканцы?" Сборная Марокко стала одной из главных сенсаций чемпионата. И ей, и ее болельщикам здесь есть чем гордиться.

Ну, а команда Франции тем временем надеется стать первой сборной с 1962 года, которая защитит титул чемпиона мира по футболу.