Основателю криптовалютной биржи FTX предъявили обвинения

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в обмане инвесторов Сэму Банкману-Фриду - основателю и бывшему гендиректору обанкротившейся криптовалютной биржи FTX.

Бизнесмен был задержан на Багамских островах по запросу правительства США.

Банкман-Фрид находился под уголовным расследованием властей США и Багамских островов после краха FTX в прошлом месяце. Фирма подала заявление о банкротстве 11 ноября.

В суде по банкротству заявили, что со счетов FTX исчезло около $1 млрд. Еще примерно $300 млн основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид вложил в недвижимость на Багамах.