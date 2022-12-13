В перестрелке в австралийском штате Квинсленд убиты шесть человек, среди них - двое полицейских

В австралийском штате Квинсленд в перестрелке погибли шесть человек, в том числе двое полицейских.

Еще два сотрудника полиции были ранены.

Полицейский наряд проводил проверку одного из домов в городе Уиимбилла (ок.300 км от Брисбена) в рамках расследования дела о пропаже человека.

"Как только они вошли на территорию, по ним стали стрелять ", - рассказал представитель полиции Квинсленда.

На место происшествия был направлен отряд полиции специального назначения. После нескольких часов осады трое подозреваемых - двое мужчин и одна женщина - были застрелены.

Смертельное ранение также получил их сосед.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе выразил соболезнования семьям погибших полицейских.