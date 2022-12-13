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Спорт

Аргентина выиграла у Хорватии, став первым финалистом ЧМ

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 Euronews
Полуфинал между Аргентиной и Хорватией, Катар, 13 декабря 2022 г.
Полуфинал между Аргентиной и Хорватией, Катар, 13 декабря 2022 г.   -   Авторское право  JEWEL SAMAD/AFP or licensors

Сборная Аргентины со счетом 3:0 победила команду Хорватии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча прошла на Национальном стадионе в Лусаиле. Забитыми мячами в составе аргентинской сборной отметились Лионель Месси (34-я минута, с пенальти) и Хулиан Альварес (39, 69). 

В решающем матче мирового первенства в Катаре южноамериканская сборная сыграет с победителем встречи сборных Франции и Марокко, которая пройдет в среду на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.

Сборные Аргентины и Хорватии уже встречались в 2018-м году в России. Тогда, в матче группового этапа в Нижнем Новгороде победу одержали хорваты (3:0).

17 декабря хорваты сыграют за третье место с проигравшей во втором полуфинале командой.