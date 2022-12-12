ЧМ в Катаре: время полуфиналов

Чемпионат мира по футболу, который впервые принимает Катар, подходит к своему завершению. Борьбу за главный трофей продолжают четыре команды - Аргентина, Франция, Хорватия и Марокко.

Франция и Марокко сыграют в среду. А сегодня в первом полуфинальном матче встретятся сборные Аргентины и Хорватии.

Корреспондент Euronews Адель Халим передает из Дохи: "Здесь, на стадионе Катарского университета, Аргентина готовится к полуфинальному матчу против Хорватии. В напряженном четвертьфинале, где было показано 18 желтых карточек, аргентинцы обыграли Нидерланды по пенальти.

Для бело-голубых не обошлось без потерь - полуфинальный матч пропустят защитники Гонсало Монтьель и Маркос Акунья. Аргентинская суперзвезда Лионель Месси, семикратный обладатель "Золотого мяча", вновь попытается выиграть Кубок мира, который ускользал от него в течение всей карьеры.

Между тем, Хорватии также понадобились пенальти, чтобы повергнуть Бразилию. После поражения звездный нападающий Неймар был в слезах."Я уничтожен психологически", написал он позже в социальных сетях.

Теперь балканская команда надеется провернуть то же самое с Месси. Впрочем, если послушать хорватских игроков, они не собираются концентрироваться исключительно на 35-летней суперзвезде. Нападающий хорватов Бруно Петкович сказал: "Мы сосредотачиваемся не на одном игроке, а на всей команде". Что бы они ни делали, похоже, это работает. Хорватия не знала поражений в 11 из последних 12 матчей Кубка мира. Единственное поражение сборная потерпела от Франции в финале мундиаля 2018 года".