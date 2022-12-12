В Фукусиме готовятся к сбросу в океан очищенной воды с разрушенной стихией АЭС
Через 11 лет после катастрофы на АЭС в Фукусиме Япония столкнулась с проблемой радиоактивной воды. Почему её специалистам приходится срочно опорожнять резервуары ?
Мы отправились в Фукусиму посмотреть, как готовятся к сбросу технических вод. После цунами 11 марта 2011 года Япония вынуждена проводить работы по выводу из эксплуатации и дезактивации объекта, они займут от 30 до 40 лет. Но сегодня первоочередная задача, объясняет представитель ТЕПКО – компании-оператора АЭС, разобраться с радиоактивной водой. Итак, откуда она берётся?
Загрязненная вода проходит обработку в ALPS - специально разработанной для Фукусимы установке. Она удаляет почти все радиоактивные вещества. Очищенная вода затем хранится в специальных резервуарах, которые уже достигли своей максимальной вместимости. Поэтому в следующем году Япония спустит очищенные объемы в море.
Однако в воде остаётся небольшое количество радиоактивного вещества, трития, который неотделим от H2O. В этой лаборатории при АЭС ежегодно анализируется 90 тысяч образцов, в рамках подготовки к сбросу очищенной воды в море.
После второй обработки в системе ALPS воду сбросят в море через этот туннель протяжённостью один километр и глубиной 16 метров. Строительство туннеля должно быть завершено весной следующего года. Перед тем, как попасть в Тихий океан, техническая вода в последний раз будет разбавлена в больших бассейнах с морской водой.
Пострадают ли морские обитатели от радиоактивной в прошлом воды? Чтобы выяснить это, специалисты АЭС разводят рыбу в отдельных бассейнах:
"С одной стороны у нас бассейны с природной морской водой, с другой - бассейны с водой очищенной и смешанной с морской. Мы собираемся сбрасывать воду с гораздо более низкими показателями загрязнения, нежели стандарт, установленный ВОЗ", - добавляет Такахиро Кимото.
Первыми из-за сложившейся ситуации страдают рыбаки Фукусимы: они обеспокоены репутацией своей продукции. В порту Онахама, расположенном в 60 км от атомной станции, рыбаки ощущают на себе опасения потребителей. По словам руководителя местных артели, вместо 25 тысяч тонн рыбы в год в 2011 году сейчас они вылавливают лишь 5 тысяч.
Всё здесь контролируется: после ежедневного вылова одна особь каждого вида анализируется в портовой лаборатории. На сегодня из 63 проверенных видов следы радиоактивности не обнаружены ни в одном, поэтому весь улов идёт на продажу. За год только один раз показатель превысил разрешенную норму. В Фукусиме эта норма установлена на уровне 50 беккерелей, в то время как международный стандарт допускает 1000 беккерелей.
22 терабеккереля в год - это гораздо меньше, чем на большинстве АЭС в мире. Например, на предприятии по переработке радиоактивных отходов во Франции ежегодно сбрасывается вода с показателем более 11 тысяч терабеккерелей.
Тем не менее противники мирного атома говорят, что тритий, образующийся в результате ядерной аварии, более опасен. С этим не согласен французский эксперт Жан-Кристоф Гариэль, который 30 раз посещал АЭС в Фукусиме.
Правительство Японии выразило удовлетворённость тем, что Великобритания в июне прошлого года сняла ограничения на импорт продукции из Фукусимы. По мнению Токио, это признак возрождения доверия после нескольких лет усилий.
Как передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews, "Япония предприняла все меры предосторожности в деликатном процессе сброса очищенной воды и попросила Международное агентство по атомной энергии проконтролировать работы".
В мае 2022 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Фукусиму. Тогда он заявил, что "просьба о проведении проверок его агентством демонстрирует приверженность Японии стандартам и посылает сигнал прозрачности и доверия – как гражданам Японии, так и всем за ее пределами".
Директор МАГАТЭ подчеркнул "замечательный прогресс по выводу из эксплуатации АЭС "ФукусИма-1", с момента его последнего визита два года назад".
Со своей стороны агентство ООН создало специальную рабочую группу. В ноябре прошлого года глава миссии Густаво Карузо вернулся на Фукусиму.
Общая цель: обеспечить безопасности сброса заражённой и очищенной воды. Агентство ООН изучает нормативные аспекты и проводит анализ в независимых лабораториях.
"Отчёт на основании проверок и выводы будут опубликованы через три месяца, а до начала сброса воды рабочая группа МАГАТЭ проведёт еще одну миссию в Японии, в январе следующего года. МАГАТЭ выпустит всеобъемлющий отчет, содержащий собранные на сегодня данные, и наши выводы об этом процессе. Все стандарты, которые мы применяем, гарантируют высокий уровень безопасности", - уточнил Густаво Карузо.
Первые сбросы должны состояться в следующем году. Правительство Японии утверждает, что делает всё, чтобы операция прошла успешно и чтобы защитить жителей Фукусимы и окружающую среду. Это - очередной шаг в восстановлении региона, который верит в свое будущее.