Через 11 лет после катастрофы на АЭС в Фукусиме Япония столкнулась с проблемой радиоактивной воды. Почему её специалистам приходится срочно опорожнять резервуары ?

Мы отправились в Фукусиму посмотреть, как готовятся к сбросу технических вод. После цунами 11 марта 2011 года Япония вынуждена проводить работы по выводу из эксплуатации и дезактивации объекта, они займут от 30 до 40 лет. Но сегодня первоочередная задача, объясняет представитель ТЕПКО – компании-оператора АЭС, разобраться с радиоактивной водой. Итак, откуда она берётся?

Вода, которая скапливается здесь каждый день, использовалась для охлаждения расплавленного тепловыделяющего элемента реактора. Кроме того, вода поступает из подземных источников, ну и конечно, накапливается после дождей Такахиро Кимото замначальника участка "Фукусима-1", TEPCO

Загрязненная вода проходит обработку в ALPS - специально разработанной для Фукусимы установке. Она удаляет почти все радиоактивные вещества. Очищенная вода затем хранится в специальных резервуарах, которые уже достигли своей максимальной вместимости. Поэтому в следующем году Япония спустит очищенные объемы в море.

Однако в воде остаётся небольшое количество радиоактивного вещества, трития, который неотделим от H2O. В этой лаборатории при АЭС ежегодно анализируется 90 тысяч образцов, в рамках подготовки к сбросу очищенной воды в море.

После второй обработки в системе ALPS воду сбросят в море через этот туннель протяжённостью один километр и глубиной 16 метров. Строительство туннеля должно быть завершено весной следующего года. Перед тем, как попасть в Тихий океан, техническая вода в последний раз будет разбавлена в больших бассейнах с морской водой.

Пострадают ли морские обитатели от радиоактивной в прошлом воды? Чтобы выяснить это, специалисты АЭС разводят рыбу в отдельных бассейнах:

"С одной стороны у нас бассейны с природной морской водой, с другой - бассейны с водой очищенной и смешанной с морской. Мы собираемся сбрасывать воду с гораздо более низкими показателями загрязнения, нежели стандарт, установленный ВОЗ", - добавляет Такахиро Кимото.

Первыми из-за сложившейся ситуации страдают рыбаки Фукусимы: они обеспокоены репутацией своей продукции. В порту Онахама, расположенном в 60 км от атомной станции, рыбаки ощущают на себе опасения потребителей. По словам руководителя местных артели, вместо 25 тысяч тонн рыбы в год в 2011 году сейчас они вылавливают лишь 5 тысяч.

Я - рыбак из Фукусимы - против сброса радиоактивной воды в море, в котором мы ведём промысел. Нас беспокоит то, какую негативную репутацию это создает. Что касается объяснений, получаемых нами от правительства за последние 10 лет, все они отражают реальную картину, и мы ценим их усилия. Поэтому, если мы предположим, что их научные объяснения по поводу сброса воды в море также не ложные, то готовы приложить усилия и продолжить отлов рыбы. Надеемся, что за это же время потребитель лучше поймет ситуацию : таким образом мы сможем ограничить репутационный ущерб Тэцу Нозаки Председатель, Федерации ассоциаций рыболовецких кооперативов префектуры Фукусима

Всё здесь контролируется: после ежедневного вылова одна особь каждого вида анализируется в портовой лаборатории. На сегодня из 63 проверенных видов следы радиоактивности не обнаружены ни в одном, поэтому весь улов идёт на продажу. За год только один раз показатель превысил разрешенную норму. В Фукусиме эта норма установлена на уровне 50 беккерелей, в то время как международный стандарт допускает 1000 беккерелей.

22 терабеккереля в год - это гораздо меньше, чем на большинстве АЭС в мире. Например, на предприятии по переработке радиоактивных отходов во Франции ежегодно сбрасывается вода с показателем более 11 тысяч терабеккерелей.

Тем не менее противники мирного атома говорят, что тритий, образующийся в результате ядерной аварии, более опасен. С этим не согласен французский эксперт Жан-Кристоф Гариэль, который 30 раз посещал АЭС в Фукусиме.

Тритий - это радиоактивный элемент, который представляет небольшую опасность. Не существует различных типов этого элемента. Характеристики трития, который сбросят с АЭС в ФукусИме, аналогичны характеристикам трития, сбрасываемого атомными электростанциями по всему миру Жан-Кристоф Гариэль замдиректора Института радиологической защиты и ядерной безопасности

Правительство Японии выразило удовлетворённость тем, что Великобритания в июне прошлого года сняла ограничения на импорт продукции из Фукусимы. По мнению Токио, это признак возрождения доверия после нескольких лет усилий.

На сегодняшний день мы организовали до 700 встреч с заинтересованными сторонами, в том числе с представителями рыбной промышленности. Мы разработали конкретные проекты по борьбе с неудовлетворительной репутацией Юки Танабэ Управление по ликвидации последствий ядерных аварий при Минжкономики

Как передаёт с места событий специальный корреспондент Euronews, "Япония предприняла все меры предосторожности в деликатном процессе сброса очищенной воды и попросила Международное агентство по атомной энергии проконтролировать работы".

В мае 2022 года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил Фукусиму. Тогда он заявил, что "просьба о проведении проверок его агентством демонстрирует приверженность Японии стандартам и посылает сигнал прозрачности и доверия – как гражданам Японии, так и всем за ее пределами".

Директор МАГАТЭ подчеркнул "замечательный прогресс по выводу из эксплуатации АЭС "ФукусИма-1", с момента его последнего визита два года назад".

Со своей стороны агентство ООН создало специальную рабочую группу. В ноябре прошлого года глава миссии Густаво Карузо вернулся на Фукусиму.

Рабочая группа провела третью проверку в Японии. На этот раз в её состав вошли эксперты из Аргентины, Китая, Канады, Франции, Республики Корея, Маршалловых островов, Российской Федерации, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Вьетнама Густаво Карузо Департамент ядерной защиты и безопасности МАГАТЭ

Общая цель: обеспечить безопасности сброса заражённой и очищенной воды. Агентство ООН изучает нормативные аспекты и проводит анализ в независимых лабораториях.

"Отчёт на основании проверок и выводы будут опубликованы через три месяца, а до начала сброса воды рабочая группа МАГАТЭ проведёт еще одну миссию в Японии, в январе следующего года. МАГАТЭ выпустит всеобъемлющий отчет, содержащий собранные на сегодня данные, и наши выводы об этом процессе. Все стандарты, которые мы применяем, гарантируют высокий уровень безопасности", - уточнил Густаво Карузо.

Первые сбросы должны состояться в следующем году. Правительство Японии утверждает, что делает всё, чтобы операция прошла успешно и чтобы защитить жителей Фукусимы и окружающую среду. Это - очередной шаг в восстановлении региона, который верит в свое будущее.