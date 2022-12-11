Победа Украины над Россией ослабит режим в Кремле, а значит, и режим в Беларуси, считает лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская. По мнению экс-кандидата в президенты, Нобелевская премия мира, присужденная правозащитнику Алесю Беляцкому, это четкий сигнал для белорусов о том, что их борьба не остается незамеченной на международной арене.

Светлана Тихановская, лидер белорусских демократических сил: "Это стало для белорусов четким сигналом о том, что их борьба видна в мире, что их борьба важна. И Алесь, как выдающийся представитель нашего свободного общества, стал прекрасным выбором Нобелевского комитета. А со стороны режима, конечно же, эта новость была абсолютно проигнорирована".

Жена Беляцкого Наталья Пинчук, которая от его имени приняла награду, передала призыв супруга к борьбе с "интернационалом диктатур". В послании отмечается, что в Украине Россия пытается установить "зависимую диктатуру", как в Беларуси, где игнорируется голос угнетенного народа, размещаются российские военные базы, навязывается широкая экономическая зависимость, происходит культурная и языковая русификация.

Светлана Тихановская, лидер белорусских демократических сил: "Окно наших возможностей тесно связано с исходом войны в Украине. Когда победят украинцы, а это обязательно произойдет при содействии и помощи всего мира, это ослабит режим в Кремле, а значит, и режим в Беларуси, потому что Кремль политически и экономически поддерживает режим Лукашенко".

60-летний Алесь Беляцкий, основатель правозащитного центра "Весна", находится под стражей с июля прошлого года. Ему грозят до 12 лет тюрьмы по нескольким выдвинутым властями обвинениям.