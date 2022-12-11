Банкет в Стокгольме и шествие в Осло: в Швеции и Норвегии чествуют лауреатов Нобелевской премии

Банкет в Стокгольме и шествие в Осло: в Швеции и Норвегии чествуют лауреатов Нобелевской премииКомментарии
В субботу в столице Швеции Стокгольме состоялся банкет в честь лауреатов Нобелевской премии 2022 года, на который были приглашены более 1500 гостей.
В предшествовавшие два года церемония вручения премии из-за пандемии проходила в сокращенном формате и банкеты не проводились, поэтому субботним вечером 10 декабря в зале городской ратуши Стокгольма собрались также многие лауреаты премий 2020 и 2021 годов.
В норвежской столице Осло в честь лауреатов Нобелевской премии мира прошло шествие с факелами.
Организованная Норвежским советом мира процессия прошла от Центрального вокзала Осло до Гранд-отеля.
Лауреаты приветствовали участников процессии с балкона "нобелевского люкса".
Премия мира за 2022 год присуждена основателю белорусского правозащитного центра «Весна» Алесю Беляцкому, украинскому «Центру гражданских свобод» и российскому обществу «Мемориал».
Нобелевский комитет отметил их значение гражданского общества для мира и демократии.
Председатель "Мемориала" Ян Рачинский в своей речи сказал, что права и свободы человека не связаны национальными границами и выбор Нобелевского комитета это подтверждает.