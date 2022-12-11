Массовое убийство в Риме

В Риме три человека стали жертвами преступника, напавшего на членов правления жилтоварищества. 57-летний мужчина, вооружённый пистолетом, ворвался в кафе на севере итальянской столицы, где проходило собрание жителей многоквартирного дома, и открыл огонь, убив трёх женщин. Его удалось задержать до прибытия полиции.

"Он вошёл и направился к столу, где сидел совет директоров, аудиторы и все остальные, он закричал "Я вас всех убью!" и начал стрелять. Я бросилась под стол, а потом смогла выбежать. Члены консорциума смогли скрутить его".

Сообщается, что нападавшего в жилтовариществе знали: он ранее неоднократно угрожал членам правления, но о причинах, толкнувших его на преступление, следователи пока не сообщают.