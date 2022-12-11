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Италия

Массовое убийство в Риме

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 Euronews
Следователи пока не раскрывают мотивов преступника
Следователи пока не раскрывают мотивов преступника   -   Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Риме три человека стали жертвами преступника, напавшего на членов правления жилтоварищества. 57-летний мужчина, вооружённый пистолетом, ворвался в кафе на севере итальянской столицы, где проходило собрание жителей многоквартирного дома, и открыл огонь, убив трёх женщин. Его удалось задержать до прибытия полиции.

"Он вошёл и направился к столу, где сидел совет директоров, аудиторы и все остальные, он закричал "Я вас всех убью!" и начал стрелять. Я бросилась под стол, а потом смогла выбежать. Члены консорциума смогли скрутить его".

Сообщается, что нападавшего в жилтовариществе знали: он ранее неоднократно угрожал членам правления, но о причинах, толкнувших его на преступление, следователи пока не сообщают.