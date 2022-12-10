Сборная Франции победила команду Англии - 2:1 и вышла в полуфинал ЧМ

Сборная Франции победила команду Англии - 2:1 и вышла в полуфинал Чемпионата мира в Катаре.

Счет на 17-й минуте матча открыл Орельен Чуамени. Вскоре после перерыва равновесие восстановил Гарри Кейн, реализовав пенальти.

А в конце встречи Оливье Жиру точным ударом головой замкнул передачу Антуана Гризманна.

Англичане имели шанс снова отыграться, но на этот раз Кейн с 11-метрового промахнулся.

За путевку в финал действующие чемпионы поспорят со сборной Марокко, ставшей первой в истории командой из Африки, которая вышла в полуфинал Чемпионата мира. В Дохе она обыграла сборную Португалии со счётом 1:0. Гол в конце первого тайма забил Юссеф эн-Несири.

Лидер португальцев Криштиану Роналду покинул поле со слезами на глазах: он повторил рекорд по числу игр за национальные сборные. Матч против марокканцев стал его 196-м. Но Кубок мира ему завоевать так и не удалось.

Полуфинальный матч Франция - Марокко будет сыгран 14 декабря на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре.