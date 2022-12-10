Журналист умер при освещении ЧМ по футболу в Катаре

На Чемпионате мира по футболу в Катаре умер американский журналист Грант Уол. Он потерял сознание во время освещения матча между Нидерландами и Аргентиной. Журналиста госпитализировали, но спасти его не удалось.

Семья Уола заявляет, что это могло быть убийство. Американец критиковал организаторов турнира за нетерпимость к ЛГБТ и добился извинений от ФИФА, когда его не пускали на стадион с радужной символикой.