Сегодня определятся два первых полуфиналиста ЧМ в Катаре

После двухдневного перерыва футбольных фанатов снова ожидает лихорадка мундиаля, вступающего в четвертьфинальную стадию. Сегодня определятся два первых полуфиналиста.

Сборная Аргентины, обыгравшая в 1/8 финала Австралию, встретится с командой Нидерландов. Для одного из лучших футболистов в истории Лионеля Месси нынешний турнир, вероятно, последняя возможность завоевать Кубок мира.

Однако взломать крепкую защиту "оранжевых", которые в Катаре пока пропустили лишь 2 гола, будет непросто. А первыми путевку в полуфинал разыграют сборные Бразилии и Хорватии.

Сэм Эшу, Euronews: "Тренер хорватов Златко Далич назвал сборную Бразилии наводящей ужас на соперников. Неудивительно, учитывая блестящую игру бразильцев в первом тайме против Южной Кореи. Один из мячей в том матче забил Неймар - 76-й гол в составе национальной сборной. Если он забьет и хорватам, то сравняется по этому показателю с самим Пеле. Что касается хорватской команды, то ей сейчас необходимо будет показать все лучшие качества, чтобы победить Бразилию, нацелившуюся на шестой титул чемпиона мира".