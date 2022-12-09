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Катар

Аргентина по пенальти победила Нидерланды и вышла в полуфинал ЧМ

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 Euronews
Аргентинцы ликуют
Аргентинцы ликуют   -   Авторское право  Ricardo Mazalan/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Сборная Аргентины вышла в полуфинал Чемпионата мира в Катаре, обыграв в четвертьфинале в серии пенальти команду Нидерландов. Основное время матча закончилось в ничью 2:2.

На голы аргентинцев Молины и Месси в составе нидерландцев ответил дублем Ваут Верхорст. Дополнительное время матча также не выявило победителя. 

В серии 11 метровых лучшими оказались аргентинцы 4:3. Решающий вклад в победу бело-голубых внес вратарь Эмилиано Мартинес, отразив два удара.

В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, одолевшей в другом четвертьфинальном матче команду Бразилии. Основное время этой встречи завершилось вничью - 0:0. В дополнительное Неймар вывел бразильцев вперед, но затем Бруно Петкович сравнял счет. В серии пенальти удачливее были хорваты, победившие со счетом 4:2.

13 декабря на национальном стадионе в Лусаиле Хорватия сыграет с Аргентиной.