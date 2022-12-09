Сотрудники "Нью-Йорк Таймс" вышли на первую за 40 лет забастовку

Сотрудники газеты "Нью-Йорк Таймс" вышли на первую за 40 лет 24-часовую забастовку. Профсоюз и владельцы до сих пор не могут заключить новый трудовой контракт взамен того, который истёк ещё в марте 2021 года. Журналисты обвинили руководство в намеренном затягивании переговоров. Главный камень преткновения — повышение зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. Кроме того, сотрудники обеспокоены вопросами медицинской страховки и пенсий, а также возможностью работать удалённо.