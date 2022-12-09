Путин обвинил Запад в увеличении конфликтного потенциала в мире

После обмена россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер, президент России Владимир Путин высказался по поводу возможности новых обменов заключенными с США. Оценка российского лидера прозвучала на пресс-конференции в Бишкеке, где прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Владимир Путин, президент России: "Возможны ли другие обмены? Да, Все возможно. Это результат переговоров и поиска компромисса. В данном случае компромиссы были найдены. Мы не отказываемся от продолжения этой работы в будущем"

Отвечая на вопросы журналистов Путин заявил, что Россия рассматривает ядерное оружие как фактор сдерживания: его применение возможно только в качестве ответа.

Владимир Путин, президент России: "После того как СПРН (система предупреждения о ракетном нападении) получает сигнал, с нашей стороны в воздухе оказываются сотни, сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Но это все-таки ответный (удар). Что это значит: это значит, что падение головных частей ракет противника на территории Российской Федерации неизбежно. Они все равно упадут. Правда, от противника ничего не останется".

Ранее президент России, который ведет войну против Украины десятый месяц, обвинил Запад в увеличении конфликтного потенциала в мире из-за попыток сохранить любыми средствами свое доминирование.