В Химках горит ТЦ "Мега Химки", площадь пожара 17 тысяч квадратных метров - МЧС

Один человек погиб в результате крупного пожара в ТЦ "Мега Химки", сообщает МЧС России. По данным местных СМИ, речь идет об охраннике.

Пожар начался на складе гипермаркета OBI около 6 часов утра и вскоре распространился на площадь до 17 тысяч квадратных метров.

В качестве основной версии пожара экстренные службы рассматривали поджог, но эта версия не подтвердилась, пишет "РИА-Новости" со ссылкой на источники. По другой версии, возгорание произошло из-за неисправности оборудования и нарушений во время сварочных работ в пристройке к зданию.

На данный момент пожар локализован на площади 7 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС. Тушение торгового центра осложняется архитектурными особенностями здания и обрушением кровли. От гипермаркета OBI остались только несущие конструкции. При этом пользователи социальных сетей сообщают, что на территорию "Меги" можно подъехать на личном транспорте.