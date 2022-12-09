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мир

Грайнер вернулась домой

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 Вероника Доваль
Бриттни Грайнер
Бриттни Грайнер   -   Авторское право  AFP

Звезда американского баскетбола Бриттни Грайнер вернулась домой в Техас после долгого и утомительного путешествия. Накануне ее освободили из российской тюрьмы в обмен на осужденного в США торговца оружием Виктора Бута. Российский суд приговорил Грайнер к 9 годам тюрьмы, признав спортсменку виновной в контрабанде и хранении наркотиков после того, как в ее вещах в московском аэропорту обнаружили электронные сигареты с гашишиным маслом.

На Западе уверены, что Грайнер была арестована по сфабрикованному обвинению в качестве дипломатического заложника. В аэропорту Абу-Даби ее обменяли на Бута, приговоренного в США к 25 годам тюрьмы за незаконный оборот оружия. В московском аэропорту его встретили родные и восторженные российские журналисты.

США хотели включить в сделку бывшего морского пехотинца Пола Уилана, отбывающего в России тюремный срок по обвинению в шпионаже. Но не смогли добиться его освобождения. По данным американских СМИ, на это не согласился Владимир Путин.

Администрация Байдена пообещала продолжить усилия по его возвращению. Российский президент подтвердил, что другие обмены возможны.