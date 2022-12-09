Стратегия диаспорального туризма Анголы: память и возрождение

В новом выпуске программы об Анголе в глобальном масштабе мы изучаем стратегию туризма и экономического развития, основанную на идее ориентации на ангольскую диаспору по всей Америке - от Бразилии до Кубы и США. По оценкам, насчитывается не менее 12 миллионов американцев ангольского происхождения, что представляет собой огромный потенциал, основанный на общей идентичности и наследии.

Это был последний родной пейзаж для миллионов ангольцев на протяжении веков. На этих берегах их обращали в рабство и отсюда переправляли в Америку.

Исследованием этого процесса занимается Афонсу Вита, получивший докторскую степень по географии человека в португальском университете Коимбры. Мы встретились с ним в Лиссабоне, куда прибывали многие рабы из Анголы.

Афонсу Вита, исследователь:"Ангола - одна из тех африканских стран, которые больше всего потеряли мужчин, женщин и детей во время работорговли. У нас есть много мест, где мы все еще находим следы трансатлантического трафика".

Этот бизнес процветал в Анголе и здесь, в Португалии. Вита идет по тропинке, по которой рабов вели к кораблям. Он стоит на площади с установленным на ней позорным столбом, или пелуриньо.

Афонсу Вита: "Пелуриньо - это пространство, куда помещали рабов во времена рабства, где с ними плохо обращались, также продавали и наказывали тех рабов, которые плохо себя вели с точки зрения колонизатора".

Этой народной силой пользовались страны по всему миру.

Афонсу Вита: "Африканцы построили Европу, они построили Америку, они даже построили Азию. Они прибыли и повлияли на изменения, которые до сих пор происходят во всем мире".

Эта глобальная связь открывает возможности для туризма и отражается в памяти, как здесь, в Музее афроамериканской истории и культуры в Вашингтоне.

Афонсу Вита: "В 2021 году президент Анголы Жоау Лоуренсу был в США, где ему выпала честь пригласить семью Такер, которая является одной из семей, происходящих от ангольских рабов".

Потомок ангольских рабов провел для президента Лоуренсу экскурсию по музею.

Мэри Эллиотт, куратор отдела американского рабства: "Афроамериканцы были порабощены в стране, которая сама основывалась на свободе. Мы смогли использовать генеалогию и проследить их потомков. Это мой дед. Поэтому для меня большая честь провести с вами эту экскурсию сегодня. Потому что вы все связаны со мной".

Эта связь восходит к городу Массангано, на реке Кванза.

Эммануэль Кабоко, заместитель директора Национального института культурного наследия:_"Река Кванза была главной осью португальского колониального проникновения во внутренние районы страны. Кванза также была, скажем так, главным пунктом транзита рабского труда. По оценкам, отсюда в разные регионы были вывезены более 6 миллионов человек". _

Именно поэтому Ангола хочет, чтобы коридор Кванза был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это даст ему право на финансирование ООН.

Бывший чиновник ЮНЕСКО говорит, что включение коридора Кванза в список Всемирного наследия станет частью восстановления памяти и культурных связей.

Дуду Диен, бывший директор Департамента ЮНЕСКО по межкультурному диалогу: "Связать Африку с народами другого полушария означает восстановить связь культур. Колониальная система была мощной системой, не политического господства, а стирания памяти, культуры и идентичности. Поэтому память, культура и идентичность должны стать частью строительства наций всех африканских стран".

Восстановлению связей будет посвящен и фестиваль в Анголе.

Афонсу Вита: "Двухгодичный фестиваль встречи и повторной встречи африканцев в Анголе продлится 2 дня, у нас будут визиты, а также круглый стол, за которым будут обсуждаться различные вопросы, касающиеся рабства".

Сочетание памяти и праздника - в воспоминаниях о трагедии рабства, а также огромного вклада миллионов африканцев в развитие мира.

Уникальный взгляд на ангольское присутствие в Соединенных Штатах Америки.