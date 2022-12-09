Бельгийскому картофелю фри угрожает инфляция

Хлеб, пиво... и картофель фри. Когда цена на любой из этих трёх продуктов растёт, бельгийцы особенно остро ощущают это в своем кармане. На приготовление знаменитой картошки уходит много электричества и ценных ингредиентов, когда её дважды обжаривают на животных жирах и поливают соусами. За этим процессом принято наблюдать из очереди, глотая слюнки и общаясь с соседями.

Владелец самой известной брюссельской фритерии Maison Antoine перечисляет то, что особенно подорожало в условиях инфляции, достигшейв Бельгии в октябре 12,27%:

«Приходится учитывать двузначное повышение цен на энергию примерно на 20-25%, на жир 35%, на соусы на 10% и на всё, что не является картофелем, - сказал Паскаль Вилларт. - А сама сырая картошка подорожала на 4–5%».

Повышение себестоимости картофеля фри повлияло и на цену кулька. Многие бельгийцы скоро не смогут себе позволить покупать его под пивораз в неделю, когда они таким образом гуляют.

Глава профсоюза работников фритерийназывает и другие их расходы:

"Если кулёк картофеля фри дорожает на 20 центов, для вас это гораздо более драматично, чем когда цена посудомоечной машины поднимается на 160 евро, потому что у вас нет эмоциональной связи с посудомоечной машиной, но нам приходится покупать новую, - сказал Бернар Лефевр. - Фри в Бельгии - это гораздо больше, чем просто жареный картофель. Это часть нашей повседневной жизни, и у нас с ним очень эмоциональные отношения".

Пока бельгийцы в массе своей не расстались с еженедельным кульком, но если картофель не уродится, как в прошлом году, или инфляция продолжит расти, им, возможно, придётся найти более дешёвое излюбленное блюдо.