Луис де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике у руля сборной Испании

Королевская испанская футбольная федерация прекратила сотрудничество с Луисом Энрике, занимавшем пост главного тренера мужской национальной сборной.

Энрике был уволен два дня спустя после того, как его подопечные в 1/8 финала чемпионата мира по пенальти проиграли марокканцам.

Федерация поблагодарила тренера за его усилия, но заявила, что пришло время "начать новый проект". Энрике возглавлял команду Испании с 2019 года. Под его руководством испанцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы и финалистами Лиги наций.

Новым главным тренером сборной назначен Луис де ла Фуэнте. 61-летний де ла Фуэнте - бывший защитник "Севильи" и "Атлетика" из Бильбао.

В 2015 году специалист привел сборную Испании к победе на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, в 2019-м выиграл европейское первенство для игроков не старше 21 года.