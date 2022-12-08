English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Спорт

Луис де ла Фуэнте сменил Луиса Энрике у руля сборной Испании

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Луис Энрике
Луис Энрике   -   Авторское право  Julio Cortez/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Королевская испанская футбольная федерация прекратила сотрудничество с Луисом Энрике, занимавшем пост главного тренера мужской национальной сборной.

Энрике был уволен два дня спустя после того, как его подопечные в 1/8 финала чемпионата мира по пенальти проиграли марокканцам.

Федерация поблагодарила тренера за его усилия, но заявила, что пришло время "начать новый проект". Энрике возглавлял команду Испании с 2019 года. Под его руководством испанцы стали бронзовыми призерами чемпионата Европы и финалистами Лиги наций.

Новым главным тренером сборной назначен Луис де ла Фуэнте. 61-летний де ла Фуэнте - бывший защитник "Севильи" и "Атлетика" из Бильбао.

В 2015 году специалист привел сборную Испании к победе на чемпионате Европы для игроков не старше 19 лет, в 2019-м выиграл европейское первенство для игроков не старше 21 года.