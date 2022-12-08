В "Ла Скала" состоялась премьера "Бориса Годунова" на фоне протестов

В "Ла Скала" состоялась премьера "Бориса Годунова" на фоне протестовКомментарии
Несмотря на протесты и требования отказаться от русской классики в связи во вторжением России в Украину, в миланском театре "Ла Скала" в среду состоялась премьера оперы "Борис Годунов".
Дирижеру Риккардо Шайи, оркестру и исполнителям большинство из которых - россияне во главе с басом Ильдаром Абдразаковым, устроили 13-минутную овацию. Из королевской ложи артистам рукоплескали председатель Еврокомиссии, премьер-министр и президент Италии.
Выбор ведущим оперным театром Италии классики XIX века, написанной Мусоргским по одноименной трагедии Пушкина и "Истории государства российского" Карамзина, вызвал полемику в середине ноября. Руководство театра тогда отвергло обвинения в пропаганде российского режима.
До 30 манифестантов собрались в день премьеры перед театром, чтобы показать, что они по-прежнему не согласны.
В руководстве "Ла Скала" напомнили, что организовали благотворительный концерт в поддержку Украины, на котором были собраны 400 000 евро.
На рассвете в среду экоактивисты из движения Ultima Generazione распылили розовую, голубую и бирюзовую краску у входа в театр в знак протеста против изменения климата, после чего были задержаны полицией.