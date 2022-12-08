В "Ла Скала" состоялась премьера "Бориса Годунова" на фоне протестов

Несмотря на протесты и требования отказаться от русской классики в связи во вторжением России в Украину, в миланском театре "Ла Скала" в среду состоялась премьера оперы "Борис Годунов".

Дирижеру Риккардо Шайи, оркестру и исполнителям большинство из которых - россияне во главе с басом Ильдаром Абдразаковым, устроили 13-минутную овацию. Из королевской ложи артистам рукоплескали председатель Еврокомиссии, премьер-министр и президент Италии.

Украинцы - фантастические, храбрые и мужественные люди, и мы поддерживаем их всем, чем необходимо, и столько, сколько потребуется. Думаю, мы не должны допустить, чтобы Путин уничтожил культуру Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомиссии

Мы не имеем ничего против русского народа, русской истории или русской культуры. Мы против тех, кто сделал политический выбор вторгнуться в суверенную страну. Эти два измерения должны быть разделены, потому что это совершенно разные вещи, не стоит их смешивать Джорджа Мелони премьер-министр Италии

Выбор ведущим оперным театром Италии классики XIX века, написанной Мусоргским по одноименной трагедии Пушкина и "Истории государства российского" Карамзина, вызвал полемику в середине ноября. Руководство театра тогда отвергло обвинения в пропаганде российского режима.

До 30 манифестантов собрались в день премьеры перед театром, чтобы показать, что они по-прежнему не согласны.

Я приехала сюда не для того, чтобы протестовать против культуры, против оперы. Но сейчас это большая проблема: культура стала чем-то вроде оружия для русских. Украинцы именно так к этому относятся, они не хотят ничего об этом слышать Надежда Сазанская украинка, проживающая в Италии

В руководстве "Ла Скала" напомнили, что организовали благотворительный концерт в поддержку Украины, на котором были собраны 400 000 евро.

На рассвете в среду экоактивисты из движения Ultima Generazione распылили розовую, голубую и бирюзовую краску у входа в театр в знак протеста против изменения климата, после чего были задержаны полицией.