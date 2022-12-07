ООН документирует убийства в Украине

Из 300 000 военнослужащих РФ, призванных в ходе недавней "частичной» мобилизации", 150 000 дислоцируются в Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время транслируемого по телевидению ежегодного заседания российского Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Путин предупредил, что Россия будет защищать свои национальные интересы всеми имеющимися в её распоряжении средствами, а о войне в Украине сказал:

"Конечно, это длительный процесс, может быть. Но потом вы упомянули о том, что появились новые территории. Ну вот, и всё-таки такой значимый результат для России".

Президент Украины Владимир Зеленский в среду заявил, что по меньшей мере 6 человек погибли и еще 5 получили ранения в результате российских обстрелов на востоке Донецкой области. Украинские спецслужбы показали в Харькове так называемое "кладбище российских снарядов" - боеприпасов, которыми в течение 9 месяцев обстреливался город. Россия подозревается в использовании запрещённых кассетных снарядов.

Верховный комиссар ООН по правам человека, Фолкер Тюрк прибыл в украинский город Изюм, где были обнаружены массовые захоронения после того, как ВСУ отбили этот район в сентябре. Тюрк посетил места захоронений, а также руины разрушенного здания, где 50 мирных жителей были убиты в результате российского обстрела.

Управление ООН по правам человека, задокументировав убийства в десятках городов в трех регионах Украины, констатировало, что по меньшей мере 441 мирный житель был убит российскими войсками в первые дни вторжения.