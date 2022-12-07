Задержан президент Перу

Задержан президент ПеруКомментарии
Euronews
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Первый вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве главы государства. Ранее депутаты Конгресса объявили импичмент президенту Педро Кастильо который, в свою очередь, объявил о роспуске парламента.
Сообщается, что депутаты высказались за импичмент Кастильо из-за его "неспособности" исполнять обязанности главы государства.
В обосновании предложения об импичменте говорится что в действиях президента были "признаки коррупции". Военные и полиция поддержали Конгресс.
По данным местных СМИ Кастильо задержан.