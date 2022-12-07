Благодаря победе Рафаэля Уорнока в Джорджии демократы получают абсолютное большинство в Сенате США

Демократ Рафаэль Уорнок победил своего соперника от республиканцев, кандидата, поддержанного экс-президентом США Дональдом Трампом, Гершеля Уокера в борьбе за место в Сенате от штата Джорджия.

Уорнок набрал более 50% голосов избирателей. В ходе первого тура ни одному из двух кандидатов не удалось заручиться поддержкой более половины жителей штата, поэтому был назначен второй.

Выборы в Джорджии играли ключевую роль, так как именно там определялось, получат ли демократы абсолютное большинство в Сенате. Теперь у них 51 место (против 49 республиканских). Таким образом президенту Джо Байдену будет легче назначать судей и членов администрации.

Контроль над Палатой представителей остается у республиканцев.